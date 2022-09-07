Газни, Афганистан, 7 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Учителя школ в административном центре и уездах провинции Газни жалуются на выдачу ветхих купюр. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Они говорят, что половина зарплаты им выдали изношенными купюрами и лавочники отказываются их принимать.

Источники в Газни отмечают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь ввели в обращение изношенные банкноты из-за отсутствия ликвидности в банках, что стало серьёзной проблемой в повседневных операциях.

Из-за глобальных санкций и непризнания талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют возможности могут печатать новые банкноты.