Пекин, 7 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин этой осенью может отправиться с визитом в Китай для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран. Соответствующая заявка российской стороной уже подана. Об этом 7 сентября сообщил посол России в КНР Андрей Денисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«У нас довольно насыщенный осенний календарь. Мы обязательно проведем регулярную встречу премьеров. Не могу сказать, как, онлайн или с приездом сюда, во всяком случае, с нашей стороны заявка на визит главы правительства Мишустина сделана», — уточнил российский дипломат.

Посол отметил, что Мишустин «в своём нынешнем качестве главы правительства Российской Федерации в Китае ещё не был, поэтому, если обстановка позволит, я думаю, это тоже не исключено».

По его словам, пока подготовка идёт к мероприятиям в режиме онлайн, однако «всё довольно непросто обеспечить в нынешней ситуации, тем более болезнь опять начала набирать обороты», — цитирует РИА Новости посла.

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При этом он заверил, что «так или иначе» регулярная встреча в любом формате обязательно состоится. Кроме того, добавил Денисов, обязательно состоится межпарламентский диалог, участие в котором примут председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и председатели Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.