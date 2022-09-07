Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В июле текущего года число переполненных больниц в Швеции было самым высоким за пять лет. Переполненность означает, что медицинские администраторы вынуждено переводят пациентов в палаты, где их быть не должно, что увеличивает риск медицинских травм, которых можно было бы избежать, если бы медпомощь была оказана правильно и по протоколу. Об этом 7 сентября сообщил телеканал SVT.

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По данным Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, медицинские травмы на 60% чаще встречаются среди пациентов, которые находятся в других отделениях, а не там, где им должны были оказывать помощь.

В общей сложности около 100 000 взрослых пациентов в год получают травмы при уходе в больницах Швеции. Половине из низ приходится проводить в больницах больше времени из-за полученных травм.

Это, в свою очередь, только закручивает спираль, связанную с перегруженностью больниц.

«Неправильно, когда от тебя ждут, что ты будешь ухаживать за пациентами, для помощи которым у тебя нет навыков, а они находятся не в том отделении», — рассказала журналистам медсестра Малин Карлстрём из инфекционного отделения больницы Сундсвалля.