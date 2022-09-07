Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Магаданская область и Якутия на полях Восточного экономического форума 7 сентября подписали соглашение о сотрудничестве в ходе реализации проекта по строительству железной дороги «Нижний Бестях — Магадан».

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

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«В начале 2023 года будет подготовлена заявка, к концу года уже заключат контракт, к 2025 году — завершится проектирование до Хандыги, к 2027 — участок дороги будет готов к работе. Первый поезд в Магадан ждём в 2033 году», — сообщил губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию дальневосточных городов должны быть выделены отдельные ресурсы, заявил в ходе выступления на пленарном заседании VII Восточного экономического форума 7 сентября президент России Владимир Путин.