Владивосток, , 10:07 — REGNUM На модернизацию дальневосточных городов должны быть выделены отдельные ресурсы, заявил в ходе выступления на пленарном заседании VII Восточного экономического форума 7 сентября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Все наши решения в экономике, в социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное, чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным местом для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей»,— сказал глава государства.

По словам президента, темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке уверенно превосходят темпы роста по стране.

«Согласно мастер-планам дальневосточных городов должны быть определены бюджетные средства. Должны быть выделены отдельные ресурсы на модернизацию дальневосточных городов. На обновление дальневосточных городов нужно направить дополнительные 5 млрд рублей в год», — считает глава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин сообщил, что ипотека для жителей Дальнего Востока под 2% продолжит действовать минимум до 2030 года.