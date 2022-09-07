Рим, 7 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Военная победа над Россией маловероятна. Такое мнение высказал лидер входящего в итальянскую правительственную коалицию «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

В видеоинтервью газете Corriere della Sera политик отметил, что отправка Киеву оружия более мощного и технологичного в контексте североатлантических обязательств в перспективе приведёт к увеличению военных расходов. По его словам, это не представляет стратегического видения.

«Так мы окажемся в войне на десятки лет. В итоге мы придём к тому, что [ситуацию] будет невозможно поддерживать экономически, экономический спад будет такой, что мы не выдержим, общественное мнение больше не примет ситуацию, не говоря уже о невинных жертвах, о риске военного обострения вплоть до ядерного», — пояснил Конте

«И мне в этом контексте предлагается иллюзия стратегии достижения военной победы над Россией, которой не будет или во всяком случае она крайне маловероятна», — добавил бывший итальянский премьер-министр.

По его убеждению, нужно работать над построением мира путем диалога через дипломатические решения.

«В этом заключается стратегия, а не в иллюзорной победе над Россией. Нужна политическая победа, в том числе во благо [б. УССР]», — констатировал Конти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава правительства Италии, лидер входящего в итальянскую правительственную коалицию «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте выступил против поставок вооружения киевскому режиму. Он подчеркнул, что «Италия должна сконцентрировать все усилия на мирном решении».