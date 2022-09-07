Канберра, 7 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Австралийские штаты и территории, а также федеральное правительство страны больше не будут ежедневно отчитываться о ситуации вокруг коронавируса. Статистика будет вместо этого публиковаться еженедельно. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Решение было принято федеральными министрами, министрами здравоохранения штатов и территорий и вступит в силу 9 сентября.

«Этот шаг поддерживается главными санитарными врачами и происходит по мере того, как все австралийцы приспосабливаются к продолжающемуся наличию COVID-19 в обществе», — говорится в заявлении федерального министерства здравоохранения Австралии.

«Данные о COVID-19 будут публиковаться каждую пятницу федеральным правительством Австралии, а также всеми штатами и территориями на основе информации, доступной до предыдущего дня (то есть каждый четверг), до дальнейшего уведомления», — говорится в документе.