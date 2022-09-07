Саратов, 7 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Предприятия и организации Саратовской области трудоустроили порядка 50 вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом 7 сентября сообщает министерство труда и социальной защиты области.

Василий Иванов ИА REGNUM Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета

Так, около 30 человек работают стропальщиками, электромонтерами, электрогазосварщиками и слесарями-ремонтниками на одном из крупных предприятий Энгельсского района. Несколько человек трудятся инженерами-проектировщиками и менеджерами по персоналу на предприятии в Саратове.

По прибытии в пункты временного размещения беженцы заполняют анкеты, по результатам опроса выявляется потребность в трудоустройстве. Желающим работать подбирают варианты рабочих мест, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Саратове встретили 350 жителей ЛНР и ДНР. Всех разместили в социальных учреждениях и санаториях. Нуждающимся оказали медицинскую и психологическую помощь.

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