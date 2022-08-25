Москва, , 22:17 — REGNUM Свыше 9,5 тыс. пунктов временного размещения людей, эвакуированных с территории бывшей УССР и из Донбасса, продолжают работать в России, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Беженцы с Украины Пресс-служба администрации Липецкой области

«В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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