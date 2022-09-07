Канберра, , 10:48 — REGNUM Посол Китая в Австралии отмечает, что встреча между китайским лидером Си Цзиньпином и премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом может состояться в ближайшее время, поскольку Пекин готов перезагрузить отношения с Канберрой. Об этом дипломат рассказал 7 сентября в интервью телеканалу Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Посол Сяо Цянь заявил, что он связался с австралийским министерством иностранных дел и торговли, чтобы узнать, как обе стороны могут работать над встречей на высшем уровне, чтобы оба лидера поговорили более предметно насчет торговли и финансов.

«Чтобы обе стороны двигались вперед … давайте встретимся на полпути, именно на полпути … Мы можем поговорить об этом, но все же нам нужны усилия с обеих сторон», — сказал Цянь.

Высокопоставленный дипломат отметил, что именно приход лейбористов к власти в Австралии предоставил возможность перезагрузить отношения между Канберрой и Пекином после периода обострения напряженности.