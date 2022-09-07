Москва, 7 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Москве 7 сентября будет преобладать облачная погода, а во второй половине дня в город придут дожди. Об этом заявила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождь в Москве

«Сегодня в столичный регион проникнет новая порция арктического воздуха, так что нас ожидает преобладание облачной погоды, во второй половине дня повсеместно будут идти дожди. Температурный режим на четыре-пять градусов ниже средних многолетних значений, максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне +10…+12 градусов, в столичном регионе — +8…+13», — рассказала Волосюк.

По её словам, в столице также ожидается западный ветер со скоростью 4-9 м/с, при этом порывы ветра могут достигать 12 м/c. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 745 мм ртутного столба.