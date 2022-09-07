Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Количество стран, поддерживающих инициативу Большого евразийского партнёрства, растёт. В числе таковых — Индия, Китай и Монголия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский 7 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дарья Драй ИА REGNUM ВЭФ-2022

По его словам, поначалу инициативу Большого евразийского партнёрства не очень поняли и не очень приняли во многих странах, в том числе в крупных государствах Евразии, союзных России. Но теперь эту идею активно поддерживает всё большее число стран.

«Официально Большое евразийское партнерство поддержал Китай. И у нас есть уже такой очень важный трек сотрудничества, сопряжения между планами развития ЕАЭС и инициативы «Один пояс — один путь», параллельного и скоординированного продвижения идей Большой Евразии и китайского мегапроекта», — сказал Барский на сессии «Большое евразийское партнерство: пути экономического развития».

Он добавил, что в поддержку проекта высказались Индия и Монголия. Члены ШОС высказываются в пользу идеи формирования общего пространства равноправного взаимовыгодного сотрудничества, такие формулировки есть в документах объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году создать Большое евразийское партнёрство предложил президент России Владимир Путин. Он заявил, что ЕАЭС «может стать одним из центров формирования более широкого интеграционного контура».

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