Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Государства АТР не приемлют разрушительную логику санкций. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций. Здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды, сотрудничества, сложения потенциалов экономик на благо граждан нашей страны», — заявил Путин.

«В этом огромное конкурентное преимущество региона, залог его динамичного долгосрочного развития, темп которого на протяжении длительного времени устойчиво превышает общемировые», — указал он.