Новосибирск, 7 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области сформированы именные воинские подразделения региона для выполнения специальных задач. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Приморского края Добровольцы

«Все должности в именных подразделениях укомплектованы, военнослужащие прошли медицинскую комиссию, проверочные мероприятия и признаны годными к поступлению на военную службу по контракту», — отметили в правительстве.

Для стимулирования добровольцев, власти области ввели единовременные и ежеквартальные социальные выплаты участникам спецоперации на территории б. УССР. В частности, при заключении контракта будет выплачиваться 200 тыс. рублей, ещё по 60 тыс. — ежеквартально.

Кроме того, из областного сборного пункта военкомата выделено более 6 кубометров дополнительного обмундирования и снаряжения. В формировании груза, кроме руководства области, приняли участие новосибирские предприятия и организации.