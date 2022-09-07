Сеул, 7 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил первого заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хона министром ведомства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера Ким Дэ Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что Чо Гю Хон — третий человек, который претендует на данную должность с момента прихода к власти администрации Юн Сок Ёля.

Два предыдущих кандидата отказались от данной должности из-за обвинений в различных нарушениях.

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