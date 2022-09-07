Москва, 7 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Россия стоит перед серьезными стратегическими вызовами, дать ответ на которые монетарно-рыночная система не способна, а без ответа на них Россия не удержится, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Есть стратегические проблемы, которые одними импортозамещениями решить нельзя. Для того, чтобы заработала суперсовременная электроника, нужно порядка триллиона долларов, и они у нас есть. Объясняю: сколько у нас арестовали? Сравнимую сумму? Сколько у нас здесь активы? Ну так пусть распечатывают нам активы, либо мы начнем арестовывать следующим шагом. И кроме всего прочего, нужна воля, талант и другое существование государства. Нужно отказаться от логики, в которой надо дать денежки и все будет», — заявил Кургинян.

По его словам, так это не работает. Нужна сосредоточенная государственная воля, не сводимая к деньгам, но включающая деньги как важный фактор. А она сегодня атрофирована монетарно-рыночным способом нашего современного существования, который многие проблемы все же решает. А стратегические — решить не способен.

«И предстоит болезненным образом включать все это в будущее России. Не в момент, когда идет спецоперация… Поверьте мне, наши мастера добудут любые электронные схемы с любого места просто по заказу, это они умеют. Сейчас коллапса не произойдет, а вот завтра или послезавтра окажется, что дефектом является именно вон там монетарная функциональная система, которая принесла и определенные выгоды… на последних ста с лишним днях. Но она не может решать стратегические проблемы», — добавил эксперт.

Политолог подчеркнул, что рынок не меняет стратегически-индустриальный контур, он не способен это делать, ибо не всесилен. Рынок идеально настраивает функционирование, но никак не стратегическое развитие. Задаче же — правильным образом сопрячь рынок, который уже имеет место со стратегической нерыночной волей государства.