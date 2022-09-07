Буэнос-Айрес, 7 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Правительство Аргентины повысило цены на внутреннем рынке на биодизель, а также на биоэтанол, произведенный из сахарного тростника и кукурузы. Об этом сообщает энергетическое управление аргентинского министерства экономики.

Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz АЗС с биотопливом

Стоимость биодизеля увеличится с 198 143 песо до 220 000 аргентинских песо ($1565) за тонну. Цена за литр биоэтанола из сахарного тростника возрастет с 80,561 песо до 88,24 песо ($0,63), а за топливо из кукурузы — с 96,35 песо до 107,411 песо ($0,76).

Аргентина, которая переживает серьезный инфляционный кризис, является крупным мировым производителем биотоплива.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Центральный банк Аргентины объявил о повышении процентных ставок до почти трехлетнего максимума в 69,5%.

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