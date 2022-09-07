Брянск, 7 сентября 2022, 09:54 — REGNUM Масштабные строительные работы ведут в подшефной Брянке подрядчики из Брянской области. Об этом вечером 6 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Работы идут в школах №4,9,19, 23, Брянковской городской гимназии, в детском саду «Радуга». Строители меняют полы, вставляют окна, ведут кровельные работы, ведётся благоустройство прилегающих территорий.
Кроме того, брянские подрядчики готовят объекты социальной сферы к отопительному сезону, выполняют дорожные объекты.
Как сообщало ИА REGNUM, шефство над луганской Брянской регион взял в мае 2022 года.