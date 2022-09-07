Брянск, 7 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Масштабные строительные работы ведут в подшефной Брянке подрядчики из Брянской области. Об этом вечером 6 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Работы идут в школах №4,9,19, 23, Брянковской городской гимназии, в детском саду «Радуга». Строители меняют полы, вставляют окна, ведут кровельные работы, ведётся благоустройство прилегающих территорий.

«Хочу выразить благодарность работникам наших дорожных и строительных организаций за их самоотверженный и благородный труд. Жители Брянки, да и всего Донбасса, должны вернуться к нормальной мирной жизни в кратчайшие сроки. А мы им обязательно поможем!» — подчеркнул глава региона.

Кроме того, брянские подрядчики готовят объекты социальной сферы к отопительному сезону, выполняют дорожные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, шефство над луганской Брянской регион взял в мае 2022 года.