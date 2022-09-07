Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) предложит органам власти внести изменения в закон о комплексном развитии территорий (реновации) в Санкт-Петербурге с учётом высказанного мнения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

В Северной столице состоялся приём граждан по вопросам реновации. Его провёл заместитель руководителя ГСУ СК России по Петербургу Павел Камчатный. Жители города оспаривают законность некоторых положений закона о КРТ. Они ссылаются на то, что этот закон ущемляет права собственников.

«По результатам приема принято решение об обращении в органы прокуратуры и исполнительной власти города с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в указанный закон, с учетом мнения граждан, для дополнительных гарантий соблюдения прав собственников квартир и проживающих в них лиц», — сказано в сообщении СКР.

Напомним, что ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход реновации в Петербурге. Также он запросил доклад о ситуации в городе.