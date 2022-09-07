Красноярск, 7 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края утром и днём 8 сентября ожидается очень сильный западный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию Гидрометцентра.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По данным ведомства, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами 25 м/с и более. «Учитывайте данную информацию при планировании своего дня», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Туруханском районе края в течение суток, в центральных районах ночью, днём в Эвенкии и в южных районах ожидается сильный ветер южной и западной четверти. Порывы достигнут 15-18 м/с. Ночью на юге Туруханского района и днём в Эвенкии местами прогнозируются сильные дожди.

При этом в южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Томской области передали штормовое предупреждение на 7–8 сентября.

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