Томск, , 06:00 — REGNUM На территории Томской области передали штормовое предупреждение на 7–8 сентября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Гроза tpsdave

По данным синоптиков, днём 7 сентября и в течение суток 8 числа по региону ожидаются местами сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра усилятся до 18-23 метров в секунду.

«Кроме того, ночью 9 и 10 сентября местами по Томской области при прояснениях ожидаются заморозки до минус 2 градусов», — отметили в администрации.