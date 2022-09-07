Уфа, 7 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Показатели рынка труда в Башкирии вернулись к досанкционным. Об этом 7 сентября сообщил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

Центр занятости в Ярославле

Он сообщил, что с начала 2022 года количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 9% или две тысячи человек.

«Введённые нами меры показали свою эффективность. В начале года мы запустили региональную программу по организации профобучения работников промпредприятий, находящихся под риском увольнения. 26 работодателей республики получили субсидии в объеме 161 млн рублей. Более 1 тысячи сотрудников смогли сохранить работу», — сообщил он.

Он также отметил, что в рамках реализации дополнительных мероприятий одна тысяча работодателей получила субсидии на 560 млн рублей.

«Это позволило сохранить занятость 9,7 тысячам работникам и трудоустроить десять тысяч граждан на оплачиваемые общественные работы», — пояснил чиновник, отметив, что в реестр работодателей, которые имеют потребности в сотрудниках, вошли 2,3 тысячи предприятий, готовые принять на работу 26 тысяч человек.

Назаров напомнил, что в рамках реализации мероприятий по профессиональному и дополнительному обучению федерального проекта «Содействие занятости» Башкирии выдали 5 397 квот на год.

Он сообщил, что за шесть месяцев текущего года было трудоустроено или сохранили свою работу 147,5 тысяч человек. Это больше планового значения в 1,5 раза, пояснил он.

«Для нас поддержка рынка труда является приоритетом, поэтому в этом году на его поддержку мы направили почти четыре млрд рублей», — сообщил Назаров.

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