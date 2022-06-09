Уфа, 9 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Договоры с 78 работодателями на временное трудоустройство 5 556 работников заключили власти Башкирии. Об этом 9 июня сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Рабочая зона

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Он отметил, что благодаря своевременным мерам поддержки властям Башкирии удалось не допустить массовых увольнений сотрудников. Так, в республике продолжают реализовывать мероприятия по профессиональному и дополнительному обучению работников в рамках федерального проекта «Содействие занятости» — Башкирии выдали 5 397 квот на 2022 год.

Назаров также сообщил, что в 2022 году в регионе стартовала региональная программа по организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, эти компании получают субсидии. Благодаря этому свыше 3,2 тысяч сотрудников смогут сохранить работу, пояснил он.

«Мы заключили с 78 работодателями договоры на временное трудоустройство 5 556 работников. Это треть от плана, который мы поставили себе на этот год. Всего на эти цели направим 1,123 млрд рублей с учетом федерального софинансирования. Активно трудоустраивают наших граждан предприятия по производству тканей «Искожа», Белебеевская «Автодеталь», машиностроительный завод «Нефаз», Уральский пружинный завод в Белорецке, Туймазинский завод автобетоновозов и санаторий «Юматово», — заявил премьер-министр Башкирии.

Он отметил, что в течение пяти месяцев 2022 года профессиональную ориентацию прошли около 25 тысяч граждан, психологическую поддержку получили свыше 7,5 тысяч человек, на профобучение было направлено порядка 4,5 тысяч человек.