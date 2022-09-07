Владивосток, , 08:07 — REGNUM На VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашения о развитии туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с корпорацией «Туризм. РФ» подписали глава Дагестана Сергей Меликов, губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярёв, Приамурья Василий Орлов, Магаданской области Сергей Носов и Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВЭФ-2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего корпорация «Туризм. РФ» заключила соглашения с 51 регионом России.

«В планах до конца года вовлечь в эту работу уже абсолютно все регионы страны. Акцент будем делать, как и отметил глава государства на заседании Госсовета, на создании доступных и комфортных объектов. Наша задача, чтобы максимальное число россиян могли посещать традиционные здравницы, отдыхать у моря, знакомиться с культурой соседних регионов», — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По новым соглашениям в Хабаровске планируется объединить набережную Амура с прилегающей рекреационной территорией и построить спортивно-туристический комплекс «Хехцир».

В Приамурье будет построен многофункциональный комплекс со спортивными и культурными объектами в Благовещенске и гостиничный комплекс на 224 номера на территории «Золотой мили».

А в Ямало-Ненецком АО планируют создать туристический кластер Рай-Из в посёлке Харп.

Как сообщало ИА REGNUM, Минприроды России был разработан проект, по которому неиспользуемые научно-исследовательские суда будут перепрофилированы под круизные.