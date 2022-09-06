Владивосток, , 23:47 — REGNUM Минприроды России был разработан проект, по которому неиспользуемые научно-исследовательские суда будут перепрофилированы под круизные. Об этом сегодня, 6 сентября, на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма под председательством президента России Владимира Путина заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Арктика Иван Мизин © Национальный парк «Русская Арктика»

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Александр Козлов отметил, что в системе Минприроды России есть девять судов, среди которых два Росгидромета и семь Росгеологии, не имеющих контрактов на ближайшие три года. Он также сообщил, что у научно-исследовательских кораблей есть лицензии на перевозку пассажиров, а представители бизнеса уже заинтересовались данным проектом. Переоснащение девяти судов под круизные обойдётся менее чем в 100 млн рублей.

«Можно поставить их на маршрут, к тому же есть потенциальные инвесторы, которые готовы этой работой заняться. Мы с Юрием Трутневым в этом году занимались этим вопросом — одно такое судно «Хромов» мы 30 июля отправили в круиз по Курильским островам», — заявил Александр Козлов.

Владимир Путин поддержал идею, отметив, что необходимо найти применение простаивающей технике. По его словам, они должны работать и приносить пользу людям, чем «простаивать где-то у стенки».

Кроме того, Минприроды России подготовила предложения в план развития круизного туризма. Ожидается, что правительство России утвердит его до конца 2022 года. Предложения касаются схем круизных маршрутов, которые предполагают посещение нацпарков и заповедников Дальнего Востока, Арктики и озера Байкал, а также рек: Волга, Кама и Енисей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ледокол «Виктор Черномырдин» получил характеристику Passenger ship в символе класса. Благодаря этому судно может использоваться в туристических целях, проводить арктические круизы и совершать путешествия на Северный полюс.

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