Вашингтон, 7 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Покупку компании Twitter решил отложить в мае основатель компаний SpaceX и Tesla американский миллиардер Илон Маск из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы. Об этом 6 сентября сообщает издание Business Insider.

Илон Маск

Издание ссылается на материалы, которые были представлены во время судебного заседания по иску компании Twitter к Маску. Как следует из переписки бизнесмена с банкиром из Morgan Stanley, который вёл сделку с Twitter, Маск написал ему 8 мая, что хотел бы подождать и послушать речь российского лидера Путина. Маск поясняет, что ему надо убедиться в том, что «мы не движемся к третьей мировой войне».

«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — зачитал адвокат Маска его письмо к банкиру.

Как указал юрист, это доказывает, что отказ Маска от покупки Twitter был продиктован его беспокойством за личные финансы и никак не связан с несоблюдением руководством соцсети своих обязательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск обратился к суду с просьбой отложить до ноября разбирательство по делу о покупке Twitter.