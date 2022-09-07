«Восток России 2.0!»: власти Приангарья переходят на отечественное ПО
Владивосток, 7 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 сентября принял участие в работе секции «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности» на площадке Восточного экономического форума, отметив, что регион активно участвует в импортозамещении в сфере IT.
«Многие предприятия региона переходят на отечественные программные продукты. Что касается органов власти, то уже к концу следующего года они должны быть полностью переведены на наше программное обеспечение. Речь идет как об операционной системе, так и о почтовом клиенте, офисных продуктах.
Мы видим, что и оказание услуг в электронном формате всё прочнее входит в нашу жизнь. Сейчас в регионе более 200 региональных и муниципальных услуг доступно, в том числе, в электронном виде. 68% жителей зарегистрировано на портале госуслуг.
Безусловно, вопрос должен продвигаться дальше. Кроме импортозамещения, наши опорные точки — информационная безопасность, поддержка IT-отрасли, кадровый потенциал. Именно они формируют систему, которая позволит развивать эту сферу по всем направлениям», — отметил глава Приангарья в своем телеграм-канале.
Напомним, VII Восточный экономический форум — 2022 стартовал 5 сентября во Владивостоке. Он пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Своё участие подтвердили представители 40 стран. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.