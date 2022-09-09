Владивосток, 9 сентября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. VII Восточный экономический форум–2022 стартовал 5 сентября во Владивостоке. Он пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Своё участие подтвердили представители 40 стран.

ИА REGNUM ВЭФ

С 2015 года форум стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. В 2022 году его главная тема: «На пути к многополярному миру». Без сомнений, именно возможности макрорегиона в условиях санкционной политики Запада станут ключевым вектором обсуждения на панельных сессиях, круглых столах и бизнес-диалогах.

В рамках деловой программы запланировано более 70 деловых мероприятий. На ВЭФ президенту РФ представят 13 инициатив, направленных на создание благоприятной среды для проживания на Дальнем Востоке.

Владимир Путин выступит на Восточном экономическом форуме, а также проведет на его «полях» двусторонние встречи с приглашенными иностранными лидерами. Его участие планируется 6–7 сентября. Сам форум завершится 8 сентября.

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