Мурманск, 7 сентября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Связисты армейского корпуса Северного флота (СФ), поднятые по тревоге и совершившие марш на полигоны в Мурманской области, приступили к боевой подготовке в полевых условиях. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Андрей Репин ИА REGNUM Связь будет!

пресс-служба СФ «Во время полевых сборов связисты в районах Крайнего Севера отработают работу полевых узлов связи, улучшат взаимодействие подразделений в условиях, максимально приближённых к боевым».

Отмечается, что особое внимание будет уделено совершенствованию навыков «организации подготовки командного состава», а также отработке действий на специальной технике в условиях Арктики.

В полевых сборах связистов задействовано более 100 военнослужащих и 30 единиц техники, включая различные подвижные радиостанции на базе автомобилей повышенной проходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, рота Северного флота «Мурман» отправилась в зону проведения специальной военной операции.

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