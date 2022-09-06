Владивосток, , 15:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу улыбнулись, выслушав доклад замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова о ходе учений «Восток-2022». Видеозапись об этом распространил 6 сентября телеканал «Звезда».

Шойгу, Путин и Герасимов наблюдают за ходом основного этапа учений «Восток-2022» Kremlin.ru

В кадре Путин, улыбаясь, говорит начальнику Генштаба России Валерию Герасимову, что «Евкуров только сам видит, и всё, но докладывает начальнику Генерального штаба». Затем Путин поворачивается к Шойгу, и они вместе по-доброму смеются.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о прибытии президента на полигон «Сергеевский» в Приморье. Путин, Шойгу и Герасимов наблюдали за ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

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