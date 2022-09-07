Вашингтон, 7 сентября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Крупнейший американский производитель электронных сигарет Juul Labs в рамках мирового соглашения с 33 штатами США и островным государством Пуэрто-Рико выплатит $438,5 млн компенсации за рекламную кампанию, нацеленную на несовершеннолетних. Об этом 6 сентября сообщает газета The Wall Street Journal.

Череп с сигаретой

Все выплаты компания должна будет выполнить в срок от шести до 10 лет. Если Juul Labs решит растянуть платежи на максимальный срок, сумма компенсаций может увеличиться до $476,6 млн. Часть полученных от производителя электронных сигарет средств планируется направить на программы по борьбе с употреблением табачных изделий несовершеннолетними.

Напомним, решением Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) продажа электронных сигарет Juul, особенно популярных среди подростков, на внутреннем рынке США с конца июня была временно запрещена. В начале июля вопрос с регулятором, касающийся подтверждения «безопасности продукции» был согласован, продажи электронных сигарет Juul возобновились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме обеспокоены несоблюдением маркетплейсами законодательства о торговле табачной продукцией.

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