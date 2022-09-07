Кадис, Испания, 7 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Проект правительства Испании по созданию Центра временного пребывания иммигрантов на полуострове не будет реализовываться в Альхесирасе (провинция Кадис). Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на пресс-службу отделения Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Альхесираса.

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В партии заявили, что получили соответствующее подтверждение от министра интеграции, социального обеспечения и миграции Хосе Луиса Эскривы на встрече в Сенате.

Министр пояснил, что у правительства «ни в коем случае не было намерения навязать» проект городу, и что он был передан в качестве пилотного консультационного проекта.