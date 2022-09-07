Москва, 7 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Доля расчетов в национальных валютах в торговле между Россией и Китаем продолжает увеличиваться, заявил глава первого департамента Азии российского МИД Георгий Зиновьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В этом году значительно вырос объем сделок с юанем на бирже и повысился спрос на китайскую валюту со стороны российских компаний и граждан. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эти тенденции в ближайшей перспективе сохранятся», — приводит его слова РИА Новости.

Зиновьев добавил, что антироссийские санкции США подтолкнули к отказу от американского доллара в расчетах между Россией и Китаем. При этом дипломат отметил, что ранее речь не шла о полном отказе от американской валюты, однако выбранная Москвой стратегия на диверсификацию структуры платежей оказалась верной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Василий Колташов заявил, что решение о переводе оплаты за поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани позволит укрепить обе валюты. Также оно должно еще больше ослабить действующие резервные валюты, такие как доллар США, евро и британский фунт стерлингов.