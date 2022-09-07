Москва, 7 сентября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В среду, 7 сентября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбалка осенью

В ночь на 8 сентября в столице облачно с прояснениями, также небольшой или умеренный дождь, температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер западный, ночью — северо-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В четверг, 8 сентября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, облачно с прояснениями, небольшой (умеренный) дождь. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, местами заморозки до −2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10 сентября в столице ожидается потепление.