Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Мужчина, чью детскую фотографию использовали для оформления обложки альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда в иске о назначении компенсации. Об этом 6 сентября сообщает СBS News.

Nevermind Fan.art

Суд в США отклонил иск 31-летнего Спенсера Элдена, который обвинил экс-участников группы Nirvana в распространении детской порнографии и потребовал 150 тыс. долларов компенсации. Среди ответчиков были музыканты Nirvana Дэйв Грол и Крист Новоселич, вдова вокалиста Курта Кобейна Кортни Лав, несколько звукозаписывающих компаний и автор снимка, фотограф Кирк Уэддл. Согласно решению суда, Элден пропустил сроки подачи заявления, поэтому ему было отказано в иске.

В жалобе адвокаты Элдена указали, что суд неверно трактовал закон, не ограничивающий сроки для подобных обращений от несовершеннолетних. По словам адвоката, всё время после наступления совершеннолетия Элден переживал нанесённую ему в детстве травму.

Согласно заявлению адвоката, Элден будет ощущать себя жертвой до тех пор, пока обложка с его детской фотографией будет оставаться в свободном распространении.

Напомним, скандальная фотография, которая была размещена на обложке альбома рок-группы Nirvana, была сделана фотографом Уэддлом в 1990 году в Калифорнии в Водном центре Пасадены. На снимке младенец под водой голышом плывёт к долларовой банкноте, насаженной на рыболовный крючок, как приманка.

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