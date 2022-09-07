Лондон, , 04:54 — REGNUM Назначения министров в правительстве нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс одобрила королева Елизавета II. Об этом 7 сентября сообщается на сайте правительства Великобритании.

Лиз Трасс U.S. Department of State

Министром юстиции стал Брэндон Льюис, ранее занимавший должность министра по делам Северной Ирландии. Министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства был назначен замминистра финансов Саймон Кларк. Пост министра образования получил Кит Молтхаус, замглавы МВД. Экс-глава минобразования Мишель Донелан утверждена на должность главы ведомства, занимающегося вопросами культуры, СМИ и спорта. На пост генпрокурора утвердили Майкла Эллиса.

Кеми Баденок, ранее выдвигавшая свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, была назначена министром внешней торговли, а занимавшая этот пост до неё Энн-Мари Тревельян возглавила минтранс.

Ранее ИА REGNUM сообщало об официальном назначении Лиз Трасс премьер--министром Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании