Лондон, 7 сентября 2022, 04:54 — REGNUM Назначения министров в правительстве нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс одобрила королева Елизавета II. Об этом 7 сентября сообщается на сайте правительства Великобритании.

Лиз Трасс
Лиз Трасс
U.S. Department of State

Министром юстиции стал Брэндон Льюис, ранее занимавший должность министра по делам Северной Ирландии. Министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства был назначен замминистра финансов Саймон Кларк. Пост министра образования получил Кит Молтхаус, замглавы МВД. Экс-глава минобразования Мишель Донелан утверждена на должность главы ведомства, занимающегося вопросами культуры, СМИ и спорта. На пост генпрокурора утвердили Майкла Эллиса.

Кеми Баденок, ранее выдвигавшая свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, была назначена министром внешней торговли, а занимавшая этот пост до неё Энн-Мари Тревельян возглавила минтранс.

Ранее ИА REGNUM сообщало об официальном назначении Лиз Трасс премьер--министром Великобритании.

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