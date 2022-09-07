Гори, Грузия, 7 сентября 2022, 17:07 — REGNUM Между мэром города Гори и начальником регионального управления Службы государственной безопасности Грузии существует серьёзное противостояние, сообщает 6 сентября mozaikanews. ge.
Об этом рассказали сотрудники мэрии. По словам источника, причиной конфликта является кадровая политика.
«Мэр хочет сам назначать своих сотрудников. Мы видим, что он сейчас, в основном, самостоятельно нанимает своё окружение, а Служба государственной безопасности считает, что именно она должна определять кадровую политику», — заявил анонимный сотрудник мэрии.
По словам источника, мэр города Владимир Хинчегашвили хотел покинуть пост мэра еще месяц назад и уехать в США. Раньше главным покровителем и союзником мэра был губернатор региона Шида-Картли Валериан Мчедлидзе, однако после отставки Мчедлидзе в мае позиции Хинчегашвили сильно ослабли.
Напомним, что Хинчегашвили до избрания в октябре 2021 мэром Гори являлся олимпийским чемпионом и чемпионом мира по вольной борьбе.