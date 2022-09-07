Гори, Грузия, 7 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Между мэром города Гори и начальником регионального управления Службы государственной безопасности Грузии существует серьёзное противостояние, сообщает 6 сентября mozaikanews. ge.

Ssg.gov.ge Спецназ Службы государственной безопасности Грузии

Об этом рассказали сотрудники мэрии. По словам источника, причиной конфликта является кадровая политика.

«Мэр хочет сам назначать своих сотрудников. Мы видим, что он сейчас, в основном, самостоятельно нанимает своё окружение, а Служба государственной безопасности считает, что именно она должна определять кадровую политику», — заявил анонимный сотрудник мэрии.

По словам источника, мэр города Владимир Хинчегашвили хотел покинуть пост мэра еще месяц назад и уехать в США. Раньше главным покровителем и союзником мэра был губернатор региона Шида-Картли Валериан Мчедлидзе, однако после отставки Мчедлидзе в мае позиции Хинчегашвили сильно ослабли.

Напомним, что Хинчегашвили до избрания в октябре 2021 мэром Гори являлся олимпийским чемпионом и чемпионом мира по вольной борьбе.