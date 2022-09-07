Бразилия, 7 сентября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz до конца года сократит 3,6 тыс. работников сборочного завода в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, расположенном в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом 6 сентября сообщает газета Folha de S. Paulo.

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Отмечается, что германский концерн проводит реструктуризацию своего предприятия с персоналом около девяти тысяч человек, осуществляющего производство и сборку шасси для автобусов и грузовых автомобилей. Из 3,6 тыс. работников, подлежащих сокращению, 2,2 тыс. будут уволены в ближайшее время, а ещё 1,4 тыс. не продлят завершающиеся в декабре срочные трудовые соглашения. Под сокращение попадают как непосредственно производственные работники, так и персонал сервисных и обслуживающих служб предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий концерн Mercedes-Benz планирует продать принадлежащий ему завод в Московской области.

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