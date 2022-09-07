Вашингтон, 7 сентября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Документы о ядерных возможностях иностранного государства и о совершенно секретных американских операциях были найдены агентами ФБР при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом 6 сентября сообщает Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Поясняется, что в документах описана военная оборона иностранного правительства, включая ядерный потенциал иностранного государства. О какой стране идёт речь, источники издания не уточнили. Часть изъятых материалов содержат настолько подробное описание совершенно секретных американских операций.

Отмечается, что эти материалы не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ к документам был лишь у президента США и у крайне ограниченного круга представителей администрации.

Напомним, агенты ФБР обыскали поместье Трампа Мар-а-Ларго во Флориде в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. В результате обыска были найдены и изъяты около сотни документов разного уровня секретности, в том числе высшего.

Сам экс-президент США уверяет, что все хранившиеся у него документы утратили свою актуальность и гриф секретности с них снят. Также Трамп отрицает информацию о наличии у него документов, касающихся ядерного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп назвал обыски в его поместье насмешкой над законами, принципами и традициями США.