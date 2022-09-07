Киншаса, 7 сентября, 2022, 04:16 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек был убит на акции протеста в городе Бени на востоке Демократической Республике Конго, сообщили в пресс-службе городской полиции.

U.S. Navy Миротворцы ООН

Участники демонстрации выступили против деятельности миротворческой миссии ООН в ДР Конго (МООНСДРК). Некоторые протестующие, используя мотоциклы, остановили и заблокировали колонну с автомобилями миротворцев.

Водитель одного из мотоциклов был застрелен. В полиции не стали уточнять, какая из сторон открыла огонь. В миссии ООН заявили, что миротворцы произвели предупредительные выстрелы в воздух для того, чтобы разогнать протестующих. При этом военнослужащих МООНСДРК сопровождали конголезские полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа военный губернатор провинции Северное Киву в ДР Конго генерал Констант Ндима объявил, что военнослужащие и гражданские сотрудники МООНСДРК покинули один из крупнейших городов республики Бутембо в связи с непрекращающимися протестами против работы миссии.