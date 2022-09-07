Сана, 7 сентября, 2022, 03:22 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 йеменских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило агентство Reuters.

Al Jazeera English Солдаты армии Йемена

Террористы устроили засаду на контрольно-пропускном пункте в районе Ахвар. Они использовали гранатометы, легкое и среднее стрелковое вооружение, а также военную технику.

В атаке принимали участие восемь боевиков. Всех их удалось ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа йеменские повстанцы-хуситы совершили серию нападений на позиции армии в Йемене. В результате боев погибли четверо военнослужащих и ещё шестеро пострадали.