Москва, 7 сентября, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Режиссёр Виталий Манский объявлен в розыск МВД России по статье УК РФ. Соответствующая информация об этом появилась 6 сентября в базе на сайте ведомства.

A.Savin Виталий Манский

«Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска — разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе. Местом рождения Манского назван город Львов на территории б. УССР. Какое противоправное деяние инкриминируется режиссёру, не уточняется.

Напомним, Виталий Манский — продюсер и режиссёр документальных фильмов, организатор пропагандистского антироссийского фестиваля «Артдокфест».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режиссёр Никита Михалков обратился в полицию с просьбой привлечь Манского к уголовной ответственности за клевету. Основанием послужили слова Манского о том, что якобы на организацию патриотических кинофестивалей в России зачастую выделяется намного больше денег, чем реально тратят организаторы. В частности, Манский заявил, что на Московском международном кинофестивале «воруется не менее 85% бюджета».