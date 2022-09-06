Яунде, 7 сентября, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Не менее шести мирных жителей погибли в результате обстрела боевиками автобуса на юго-западе Камеруна, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

H Valey Автобус с пулевыми отверстиями

Еще восемь человек пострадали. Инцидент произошел недалеко от города Экона, когда автобус ехал по трассе из Дуалы в Кумбу. Медики совместно с полицией пытаются установить личности погибших людей.

Власти считают, что за нападением стоят представители одной из сепаратистских группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Крайнесеверном регионе Камеруна армией страны были уничтожены трое боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).