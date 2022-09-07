Мехико, , 02:08 — REGNUM Ураган «Кай», движущийся вдоль тихоокеанского побережья Мексики, продолжает набирать силу. Об этом 6 сентября сообщила в своём заявлении метеорологическая служба страны.

Ураган Mariamichelle

Согласно предварительным прогнозам, ураган первой категории «Кай» продолжит усиливаться и в течение дня достигнет второй из пяти возможных категорий (по шкале Саффира-Симпсона). Не исключается, что через сутки ураган может усилиться и до третьей категории.

Центр циклона сейчас находится в 545 км от города Кабо-Сан-Лукас, скорость ветра в пределах урагана составляет 39 м/с с порывами до 45,8 м/с. «Кай» двигается со скоростью 6 м/с в северо-западном направлении.

Метеорологи прогнозируют, что ураган достигнет территории штата Южная Нижняя Калифорния вечером 8 сентября. На тихоокеанском побережье Мексики в период с 6 по 10 сентября ожидается выпадение до 350 мм осадков. В связи с сильными ливнями в районах прохождения урагана могут наблюдаться наводнения, оползни и сход селевых потоков.

Власти Мексики обратились к жителям уязвимых районов с призывами о соблюдении всех мер предосторожности. Населению предписывается следить за оповещениями сил гражданской обороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум четырёх человек от последствий проливных дождей, которые обрушились на штат Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики.

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