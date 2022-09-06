Вашингтон, 7 сентября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Индия может поддержать введение потолка цен на российскую нефть и изучает этот вопрос, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью телеканалу Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По словам чиновника, он получил от индийской стороны соответствующие «сигналы». Адейемо напомнил, что Индия не присоединилась к санкциям против России, но оставалась «открытой» к идее о потолке цен на нефть.

Замминистра также выразил мнение, что от установления ограничений на цены выиграют даже те страны, которые решат не присоединяться к указанной инициативе. Он пояснил, что такие государства смогут рассчитывать на более низкие цены при заключении контрактов с Россией на закупку энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури заявил, что Индия детально изучит идею, предложенную «Большой семеркой», о введении потолка цен на российскую нефть.

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