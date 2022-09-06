Вашингтон, 7 сентября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не имеют доказательств того, что Россия получила какие-либо боеприпасы из КНДР для использования в спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Об этом заявил координатор совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Есть признаки того, что они в процессе приобретения… но нет признаков, что покупка совершена и, конечно, нет признаков, что это оружие используется», — заявил он.

Ранее американская газета The New York Times заявила, что Россия якобы закупает боеприпасы и ракеты у Северной Кореи. Якобы из-за проблем с логистикой, вызванных антироссийскими санкциями, Москве приходится закупать вооружения у «стран-изгоев». Позднее постпред России при ООН Василий Небензя назвал эти сведения очередным фейком, распространяемым США.