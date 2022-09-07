Лейпциг, Германия, , 00:13 — REGNUM Украинский футбольный клуб «Шахтер» разгромил немецкий «Ред Булл Лейпциг» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:1.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 16-й минуте встречи забил фланговый нападающий Марьян Швед — 0:1. В дебюте второй половины защитник «быков» Мохамед Симакан сравнял счет, замкнув передачу Доминика Шобослаи — 1:1. Через одну минуту Швед оформил дубль и вновь вывел гостей вперед — 1:2. На 76-й минуте вингер сборной Украины Михаил Мудрик удвоил преимущество «Шахтера» — 1:3. В конце матча вышедший на замену Лассина Траоре установил окончательный счет — 1:4.

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Хальстенберг (Раум, 46’), Диалло, Шобослаи, Лаймер (Айдара, 82’), Шлагер (Хенрихс, 70’), Нкунку, Силва, Вернер (Форсберг, 70’).

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Степаненко (Кривцов, 86’), Судаков, Швед (Петряк, 62’), Мудрик, Бондаренко (Джурасек, 62’), Зубков (Траоре, 70’).