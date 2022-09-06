Лондон, 6 сентября, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс приняла предложение Владимира Зеленского посетить Киев, сообщает 6 сентября офис главы британского правительства.

Tom Witham Лиз Трасс

«Премьер-министр сказала, что с нетерпением ждет возможности поработать… в ближайшие недели и месяцы и была рада принять приглашение посетить [главу киевского режима] Зеленского в ближайшее время», — цитирует заявление офиса агентство Reuters.

Кроме того, указано, что Трасс выразила Зеленскому готовность долгосрочно предоставлять помощь киевскому режиму и оказывать ему политическую поддержку.

Напомним, 6 сентября Лиз Трасс была официально назначена новым премьер-министром Британии.